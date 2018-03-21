«Динамо»: трансфер Теттеха оплачен, «Лех» был об этом уведомлен

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала информацию от коллег из польского «Леха», согласно которой московский клуб не заплатил € 800 тыс. за трансфер ганского полузащитника Абдула Теттеха, который был проведён в январе.

Ранее пресс-служба «Леха» сообщила «Чемпионату», что клуб обратился в ФИФА в связи с тем, что на его счёт так и не поступили € 800 тыс. за переход футболиста.

«Трансфер Теттеха в «Динамо» оплачен. Польский клуб «Лех» об этом уведомлен», — сообщили в пресс-службе московского клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.