«Тюмень» обыграла «Прогреcс» и сократила отставание от «Газпрома-Югры» до 1 очка

«Тюмень» победила «Прогресс» в матче 16-го тура чемпионата России. В таблице тюменцы идут на втором месте, сократив отставание от «Газпрома-Югры» до 1 очка. Чемпионат России Суперлига 16-й тур "Прогресс" (Глазов) — «Тюмень» — 1:3 (1:1)