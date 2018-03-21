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«Тюмень» обыграла «Прогреcс» и сократила отставание от «Газпрома-Югры» до 1 очка
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«Тюмень» обыграла «Прогреcс» и сократила отставание от «Газпрома-Югры» до 1 очка 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Тюмень» победила «Прогресс» в матче 16-го тура чемпионата России. В таблице тюменцы идут на втором месте, сократив отставание от «Газпрома-Югры» до 1 очка.
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16-й тур  "Прогресс" (Глазов) — «Тюмень» — 1:3 (1:1)
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