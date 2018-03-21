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Тренер «Динамо»: бразильцы будут вести игру с Россией
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Тренер «Динамо»: бразильцы будут вести игру с Россией 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение по поводу предстоящего товарищеского матча сборной России против национальной команды Бразилии в интервью "Газете.Ru".
"Игру будут вести бразильцы. Конечно, шансы гостей выглядят предпочтительнее наших. И их победа выглядит наиболее вероятным исходом. Но вопрос в том, какая у них будет мотивация. Ведь, когда команда имеет с эти проблемы, с ней всегда можно играть", — сказал тренер.
Специалист также отметил, что главное для спортсменов — мотивация.
"Но самое главное, чтобы мотивация была у россиян. Однако у нашей команды, как мне кажется, проблем настроем на игру возникнуть не должно.
Потому что, если ты выйдешь играть против бразильцев недостаточно заряженным, они из тебя «сделают петрушку», — добавил Силкин.
Ранее Силкин заявил, что считает легионеров "Зенита" главной проблемой клуба.
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