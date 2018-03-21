Тренер «Динамо»: бразильцы будут вести игру с Россией

Главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение по поводу предстоящего товарищеского матча сборной России против национальной команды Бразилии в интервью "Газете.Ru"

"Игру будут вести бразильцы. Конечно, шансы гостей выглядят предпочтительнее наших. И их победа выглядит наиболее вероятным исходом. Но вопрос в том, какая у них будет мотивация. Ведь, когда команда имеет с эти проблемы, с ней всегда можно играть", — сказал тренер.

Специалист также отметил, что главное для спортсменов — мотивация.

"Но самое главное, чтобы мотивация была у россиян. Однако у нашей команды, как мне кажется, проблем настроем на игру возникнуть не должно.

Потому что, если ты выйдешь играть против бразильцев недостаточно заряженным, они из тебя «сделают петрушку», — добавил Силкин.