Ещё
Батистута: «Рома» способна обыграть «Барселону» в Лиге Чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Батистута: «Рома» способна обыграть «Барселону» в Лиге Чемпионов 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий «Ромы» Габриэль Батистута считает, что римский клуб может победить «Барселону» в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Рома" всегда была одним из тех топ-клубов, которым постоянно чего-то не хватало. Но сейчас команда хорошо играет под руководством Эусебио Ди Франческо. «Рома» не становилась чемпионом в последнее время только из-за «Ювентуса».
Я думаю, что «Рома» способна обыграть «Барселону» в Лиге Чемпионов и выйти в полуфинал. «Рома» может победить любого оставшегося соперника в этом турнире", — цитирует Батистуту La Gazzetta dello Sport.
Стоит отметить, что в 2002 году «Рома» победила «Барселону» (3:0) в матче группового этапа с Батистутой в составе.
Soccer News: последние новости
"Сампдория" – "Интер" - 0:5 (обзор) "Краснодар" - "Уфа" - 0:1 (обзор) "РБ Лейпциг" одержал волевую победу над "Баварией"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой10
Россию лишат всех международных соревнований43
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
WADA назвало два последних условия для России25
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение