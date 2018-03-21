Батистута: «Рома» способна обыграть «Барселону» в Лиге Чемпионов

Бывший нападающий «Ромы» Габриэль Батистута считает, что римский клуб может победить «Барселону» в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Рома" всегда была одним из тех топ-клубов, которым постоянно чего-то не хватало. Но сейчас команда хорошо играет под руководством Эусебио Ди Франческо. «Рома» не становилась чемпионом в последнее время только из-за «Ювентуса».

Я думаю, что «Рома» способна обыграть «Барселону» в Лиге Чемпионов и выйти в полуфинал. «Рома» может победить любого оставшегося соперника в этом турнире", — цитирует Батистуту La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что в 2002 году «Рома» победила «Барселону» (3:0) в матче группового этапа с Батистутой в составе.