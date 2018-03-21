Ещё
Соперником «Олимпиакоса» в финале женского Кубка вызова будет «Бурса ББСК»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соперником «Олимпиакоса» в финале женского Кубка вызова будет «Бурса ББСК» 

Чемпионат.com 1 час назад
Турецкий клуб «Бурса ББСК» в ответном матче полуфинального противостояния женского Кубка вызова с французским «Нантом» на выезде одержал победу со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:23). В первой встрече турецкая команда также оказалась сильнее в трёх партиях.
Кубок вызова. Женщины. Полуфинал. Ответный матч «Нант» (Франция) — «Бурса ББСК» (Турция) — 0:3 (18:25, 16:25, 23:25). Первый матч: 0:3 (19:25, 23:25, 18:25).
В финале «Бурса ББСК» сыграет с греческим «Олимпиакосом», который прошёл краснодарское «Динамо».
Чемпионат.com: последние новости
Итоги дня в МХЛ: первые матчи второго раунда Кубка Харламова «Сахалин» обыграл «Протон» в турнире за 5-8-е места ЧР по волейболу РФПЛ ждёт от «Амкара» письмо с указанием места проведения матча с «Локомотивом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой10
Россию лишат всех международных соревнований43
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
WADA назвало два последних условия для России25
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение