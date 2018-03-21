Соперником «Олимпиакоса» в финале женского Кубка вызова будет «Бурса ББСК»

Турецкий клуб «Бурса ББСК» в ответном матче полуфинального противостояния женского Кубка вызова с французским «Нантом» на выезде одержал победу со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:23). В первой встрече турецкая команда также оказалась сильнее в трёх партиях.

Кубок вызова. Женщины. Полуфинал. Ответный матч «Нант» (Франция) — «Бурса ББСК» (Турция) — 0:3 (18:25, 16:25, 23:25). Первый матч: 0:3 (19:25, 23:25, 18:25).

В финале «Бурса ББСК» сыграет с греческим «Олимпиакосом», который прошёл краснодарское «Динамо».