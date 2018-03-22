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«Нижний Новгород» проиграл «Венеции» в первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА
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«Нижний Новгород» проиграл «Венеции» в первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Ответная игра состоится 28 марта в России.
Кубок ФИБА Европа
1/4 финала
"Венеция" (Италия) — «Нижний Новгород» (Россия) — 86:76 (20:19, 22:16, 25:23, 19:18)
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