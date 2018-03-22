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«Манчестер Юнайтед» создаст женскую команду по футболу
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«Манчестер Юнайтед» создаст женскую команду по футболу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Руководство английского клуба «Манчестер Юнайтед» решило со следующего сезона создать профессиональную женскую команду по футболу. Скорее всего, она начнет выступать во втором дивизионе Суперлиги. Любопытно, что «Красные дьяволы» были единственным клубом в АПЛ, не имеющим женской команды.
"Женская команда «Манчестер Юнайтед» должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба", — цитирует исполнительного директора английского клуба Эда Вудворда Чемпионат.Com. со ссылкой на The Telegraph.
Ранее стало известно, что клуб из Манчестера подал заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение команды в женскую Суперлигу.
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