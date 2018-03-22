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Понтус Вернблум: Единственная команда, которую я не хотел получить в соперники — мадридский «Атлетико»
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Понтус Вернблум: Единственная команда, которую я не хотел получить в соперники — мадридский «Атлетико» 

Советский спорт 1 час назад
Из восьмерки претендентов на победу в турнире они самые сильные. В остальном, по большому счету, мне было все равно.
Выиграть хотят все. Четвертьфинал — серьезная стадия, случайно до нее не добраться. Безусловно, «Арсенал» силен. Я видел его матч против шведской команды (в 1/16 финала Лиги Европы «канониры» встречались с «Эстерсундом» — прим. Bobsoccer).
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— У ЦСКА впереди сложнейший календарь. С 1 по 22 апреля предстоит провести семь официальных матчей! — Это будет жестко! Будем идти от матча к матчу, постараемся выступить успешно. Вообще, для меня лучше чаще играть, чем тренироваться, — передает слова Вернблума Bobsoccer.
Добавим, что первая встреча двух команд пройдет в Лондоне 8 марта, ответная — через неделю в Москве.
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