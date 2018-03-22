РФПЛ: Нежелательно, чтобы ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» играли после матчей сборных команд

«У нас нежелательно при составлении календаря, чтобы ЦСКА, »Спартак» «Зенит» , «Локомотив» играли после матчей сборных команд. Все тренеры недовольны, когда игроки приезжают из сборных, а через пару дней им играть.

Почему игра «Спартак» — ЦСКА получилась в этом году на 20 тур? Команды начинали в Лиге чемпионов. Клубы всегда просят, чтобы важные матчи чемпионата России проходили в перерывах еврокубков. РФПЛ учитывает спортивный принцип. Команды, выступающие в еврокубках, не могут играть в субботу», — рассказал Пышкин пресс-службе «Советского спорта».

Напомним, матч 20-го тура между «Спартаком» и ЦСКА прошел 10 декабря и закончился победой красно-белых со счетом 3:0.