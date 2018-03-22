Ещё
Генрих Мхитарян: Последняя игра ЦСКА показала прогресс этой команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генрих Мхитарян: Последняя игра ЦСКА показала прогресс этой команды 

Советский спорт 2 часа назад
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» уже играл с ЦСКА в этом году в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Могу сказать, что хотя мы и победили в первой игре (в Москве) со счетом 4:1, но у нас были большие сложности. На этот раз играю за «Арсенал». Будет другая встреча, можно сказать, против другого соперника, так как последняя игра ЦСКА показала прогресс этой команды. Я надеюсь, что будет очень интересная встреча», — приводит слова Мхитаряна «Р-Спорт».
Первый матч между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Лондоне 5 апреля. Ответная встреча состоится 12 апреля в Москве.
Советский спорт: последние новости
Роман Шишкин: «Краснодар» в матче с «Уфой» будет гнуть свою линию «Заречье» обыграло «Сахалин» «Атлетико» уступил «Вильярреалу», ведя 1:0 до 82-й минуты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК9
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение