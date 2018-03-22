Генрих Мхитарян: Последняя игра ЦСКА показала прогресс этой команды

Мхитарян в составе « Манчестер Юнайтед » уже играл с ЦСКА в этом году в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Могу сказать, что хотя мы и победили в первой игре (в Москве) со счетом 4:1, но у нас были большие сложности. На этот раз играю за «Арсенал». Будет другая встреча, можно сказать, против другого соперника, так как последняя игра ЦСКА показала прогресс этой команды. Я надеюсь, что будет очень интересная встреча», — приводит слова Мхитаряна «Р-Спорт».

Первый матч между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Лондоне 5 апреля. Ответная встреча состоится 12 апреля в Москве.