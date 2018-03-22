Волейбольный «Локомотив» сыграет в Финале шести вместе с «Зенитом»

В волейбольной Лиге чемпионов завершилась стадия плей-офф-12, в которой играл новосибирский «Локомотив». По итогам двух встреч сибиряки обыграли бельгийский «Нолико» (0:3 и 3:1), одержав затем победу в «золотом» сете — 15:12.

Новосибирцы провели с бельгийцами два крайне упорных матча, в ходе которых четыре сета из семи завершились с минимальным счетом. «Нолико» был сильнее дома -25:23, 26:24, 30:28. «Локо» выиграл на своей площадке — 25:18, 25:22, 19:25, 26:24.