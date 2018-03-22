«Кузбасс» победил «Байкал-Энергию» в первом матче за бронзу ЧР по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» обыграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» в первом матче за бронзу российской Суперлиги по хоккею с мячом со счётом 4:2. Ответная встреча состоится в Иркутске 25 марта.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Матчи за третье место. Первая игра «Кузбасс» (Кемерово) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:2 (2:1). Голы: Иванов, 10 (0:1); Стасенко, 27 (1:1); Стасенко, 31 (2:1); Швецов, 66 (3:1); Швецов, 71 (4:1); Тремаскин, 71 (4:2).

В финале, который также состоится 25 марта, сыграют хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».