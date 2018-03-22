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Очень важные победы
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Очень важные победы 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vcvladimir.ru  Очень важные победы одержал волейбольный клуб «Владимир». Второй и третий дни финала за 1-6 места чемпионата страны высшей лиги «Б», владимирские спортсмены провели на «отлично».
В тяжелейшей борьбе ВК «Владимир» одолел победителя предварительного этапа зоны «Запад» одинцовское «Подмосковье». Примечательно, что победа в прямом смысле слова оказалась для владимирцев волевой. Проигрывая по ходу игры со счётом 0:2, волейболисты «Владимира» совершили настоящий камбэк. Взяв следующие две партии, они перевели игру в тай-брейк (короткая партия до 15 очков). В нём игра тоже поначалу не ладилась — волейболисты уступали, но отчаянный рывок позволил «Владимиру» взять вверх над принципиальным соперником.
Как стало известно, третий матч владимирская команда тоже выиграла. Соперником «Владимира» были волейболисты клуба «Магнитка-Университет» из Магнитогорска. Проиграв, первую партию владимирцы переломили ход игры. Следующие две партии они доминировали на площадке, что вылилось в закономерные цифры 25:21 и 25:18. Но «Магнитка-Университет» не собиралась сдаваться. В заключительной, как выяснилось, партии сопротивление магнитогорцев удалось сломить лишь в дополнительных розыгрышах — 28:26.
Напомним, что в первом матче финала владимирский клуб уступил 1:3 волейболистам из «Тюмени». «Владимиру» предстоит провести ещё два матча с питерским «Автомобилистом» и воронежским «Кристаллом»
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