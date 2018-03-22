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Тренер «Спартака»: после смерти моей матери Глушаков пообещал победить «Зенит»
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Тренер «Спартака»: после смерти моей матери Глушаков пообещал победить «Зенит» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Тренер «Спартака» Атилла Мальфатти рассказал о прогрессе, которого добился московский клуб за 10 месяцев его работы в штабе красно-белых.
«За 10 месяцев я пережил все возможные эмоции. Мы начали с победы в Суперкубке, затем был не самый лучший старт в чемпионате. Потом мы улучшили своё положение в турнирной таблице и провели потрясающие домашние игры с «Ливерпулем» и «Севильей» в Лиге чемпионов. Сейчас мы находимся на второй строчке и вышли в четвертьфинал Кубка России.
Отличные эмоции. «Спартак» показал хороший прогресс. У команды фантастические болельщики, которые следуют за нами повсюду.
Какая победа наиболее важна для меня? Над «Зенитом». Это было через два дня после смерти моей матери. Глушаков пообещал мне победу, и мы добыли её. Выиграли со счётом 3:1», — цитирует Мальфатти Insuperabili.
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