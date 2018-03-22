«Амкар» подтвердил проведение игры с «Локо» в Москве

«Амкар» на своем официальном сайте объявил о решении проведения матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» на «РЖД Арене». Встреча состоится 31 марта и начнется в 21.30 по московскому времени.