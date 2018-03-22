«Пингвины» проведут матчи за Кубок Москвы

Спортсмены из школы «Пингвины» района Бирюлево Западное сыграют в матчах за Кубок Москвы в субботу, 24 марта.

В воскресной игре за Кубок столицы сразятся команды спортивной школы «Пингвины» разных возрастных категорий. Так, первыми матчи за Кубок Москвы откроют «Пингвины» 2006 года рождения. Встреча пройдет на территории спортивной школы «Пингвины» в 10:45.

В полдень состоится матч хоккеистов школы в возрасте 11 лет на территории спортивного комплекса «Марьино». Команда сыграет против игроков из клуба «Марьино». Завершится серия воскресных матчей за Кубок Москвы встречей воспитанников районной спортивной школы с игроками команды «Морозово». Ознакомиться с расписанием проведения матчей можно на сайте.