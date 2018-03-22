УГНТУ-ВНЗМ победил астраханское «Динамо»

УГНТУ-ВНЗМ взял верх над «Динамо» из Астрахани в матче предварительного этапа чемпионата России.

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Динамо» (Астрахань) — 30:27 (14:14)