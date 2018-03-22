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УГНТУ-ВНЗМ победил астраханское «Динамо»
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УГНТУ-ВНЗМ победил астраханское «Динамо» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
УГНТУ-ВНЗМ взял верх над «Динамо» из Астрахани в матче предварительного этапа чемпионата России.
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Динамо» (Астрахань) — 30:27 (14:14)
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