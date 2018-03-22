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«Рома» близка к подписанию 20-летнего хавбека загребского «Динамо»
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«Рома» близка к подписанию 20-летнего хавбека загребского «Динамо» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Рома», скорее всего, летом купит полузащитника загребского «Динамо» Анте Чорича.
За 20-летнего футболиста римляне готовы заплатить 12 млн евро, пишет Calciomercato.
Сообщается, что в гонке за Чоричем «Рома» опередила «Ливерпуль».
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