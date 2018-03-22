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Юные нижегородские хоккеисты вышли в финал первенства России
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Юные нижегородские хоккеисты вышли в финал первенства России 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Команда СДЮШОР «Торпедо» 2004 года рождения вышла в финал первенства России по хоккею.
Как сообщает пресс-служба автозаводского клуба, нижегородцы за тур до окончания первого этапа Первенства России среди юношей обеспечили себе первое место.
В рамках двухкругового турнира за путевки в финал борются 12 команд. Торпедовцы, набрав 63 очка в 22 играх, уверенно лидируют, опережая на семь баллов «Нефтяник» и на восемь — «Ак Барс».
Финальные игры пройдут с 9 по 15 апреля в Башкортостане. В них соперниками нижегородцев в борьбе за медали станут семь лучших коллективов страны.
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