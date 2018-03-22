Юные нижегородские хоккеисты вышли в финал первенства России

Команда СДЮШОР «Торпедо» 2004 года рождения вышла в финал первенства России по хоккею.

Как сообщает пресс-служба автозаводского клуба, нижегородцы за тур до окончания первого этапа Первенства России среди юношей обеспечили себе первое место.

В рамках двухкругового турнира за путевки в финал борются 12 команд. Торпедовцы, набрав 63 очка в 22 играх, уверенно лидируют, опережая на семь баллов «Нефтяник» и на восемь — «Ак Барс».

Финальные игры пройдут с 9 по 15 апреля в Башкортостане. В них соперниками нижегородцев в борьбе за медали станут семь лучших коллективов страны.