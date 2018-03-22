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Волейболистки «Заречье‐Одинцово» обыграли «Ленинградку» в турнире ЧР за 5‐8 места
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Волейболистки «Заречье‐Одинцово» обыграли «Ленинградку» в турнире ЧР за 5‐8 места 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковный клуб «Заречье‐Одинцово» обыграл «Ленинградку» (Санкт‐Петербург) со счетом 3:1 в матче первого тура турнира за 5‐8‐е места в чемпионате России по волейболу среди женских команд. Для подмосковной команды это уже третья подряд победа.
Встреча состоялась в Одинцове и завершилась со счетом 3:1 (25:14, 27:25, 22:25, 25:22) в пользу подмосковной команды. Матчи второго тура пройдут с 16 по 19 апреля.
Помимо победы, болельщиков ждал и другой сюрприз. Телеканал «360» вместе с командой
«Заречье-Одинцово»
провели конкурс «ВКонтакте». Главный приз — волейбольный мяч с автографами всей команды — достался Дмитрию Вавилову. Его после матча вручила капитан
«Заречье-Одинцово»
Валерия Гончарова. Теперь зареченки отправятся в Саратов. 3,4 и 5 апреля они встретятся с соперниками во втором туре чемпионата России и продолжат борьбу за 5 место.
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