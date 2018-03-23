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Адриано: «Не скажу „нет“ ни одному российскому клубу — ни ЦСКА, ни „Локомотиву“, ни „Зениту“
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Адриано: «Не скажу „нет“ ни одному российскому клубу — ни ЦСКА, ни „Локомотиву“, ни „Зениту“ 

Евро-футбол.Ру 50 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий "Спартака" Луис Адриано отметил, что он бы мог играть в любой команде, так как он — профессионал, и ему надо кормить семью.
— В какой российский клуб вы ни за что не перейдете, даже если поступит нереальное предложение? Может, ЦСКА или "Зенит"?
— Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу — ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.
— «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?
— Представьте себе ситуацию — я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.
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