Гаджи Гаджиев: «Амкар» в любом случае будет напрягаться в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что «Амкар» даст бой «Локомотиву» в матче 23-го тура чемпионата России. По мнению Гаджиева, которое он высказал в интервью «СЭ», пермский клуб полностью выложится в предстоящей встрече.

— А вы не боитесь, что если «Амкар» проиграет в Москве, многие начнут говорить, что пермяки особо и не напрягались?

— Нет. Я в это не верю. «Амкар» в любом случае будет напрягаться. Другого пути у команды просто нет. Им кровь из носа нужны очки.

— Дадут бой?

— «Амкар» в оставшихся турах везде будет играть изо всех сил! И еще неизвестно, где лучше выступать. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полное интервью Гаджи Гаджиева