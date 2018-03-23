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Гаджи Гаджиев: «Амкар» в любом случае будет напрягаться в матче с «Локомотивом»
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Гаджи Гаджиев: «Амкар» в любом случае будет напрягаться в матче с «Локомотивом» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что «Амкар» даст бой «Локомотиву» в матче 23-го тура чемпионата России. По мнению Гаджиева, которое он высказал в интервью «СЭ», пермский клуб полностью выложится в предстоящей встрече.
— А вы не боитесь, что если «Амкар» проиграет в Москве, многие начнут говорить, что пермяки особо и не напрягались?
— Нет. Я в это не верю. «Амкар» в любом случае будет напрягаться. Другого пути у команды просто нет. Им кровь из носа нужны очки.
— Дадут бой?
— «Амкар» в оставшихся турах везде будет играть изо всех сил! И еще неизвестно, где лучше выступать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полное интервью Гаджи Гаджиева
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