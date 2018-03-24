«Шинник» выиграл у курского «Авангарда» в матче 29-го тура ФНЛ 

Ярославский «Шинник» одержал победу над курским «Авангардом» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Курске в субботу, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Шинника» отличился Марат Шайморданов (на 53-й минуте), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук (45). На 83-й минуте автоголом отметился игрок ярославцев Максим Жестоков (83).
Другие результаты 29-го тура:
"Волгарь" — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0,
"Химки" — «Тюмень» — 1:0.