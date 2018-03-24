Ещё
«Шинник» выиграл у курского «Авангарда» в матче 29-го тура ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шинник» выиграл у курского «Авангарда» в матче 29-го тура ФНЛ 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
Ярославский «Шинник» одержал победу над курским «Авангардом» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Курске в субботу, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе «Шинника» отличился Марат Шайморданов (на 53-й минуте), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук (45). На 83-й минуте автоголом отметился игрок ярославцев Максим Жестоков (83).
Другие результаты 29-го тура:
"Волгарь" — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0,
"Химки" — «Тюмень» — 1:0.
Р-Спорт: последние новости
Тренер ХК "Динамо" (Москва) Воробьев: Миронов настоящий динамовец, он усилит команду Баскетболистки УГМК выиграли регулярный этап чемпионата России Футболисты "Спартака-2" упустили победу над "Лучом-Энергией" в матче ФНЛ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков объявился в конгрессе США58
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео8
Российские футболисты отметили поражение в баре68
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение