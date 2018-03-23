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Пашицкий: сказать, что «Кузбасс» сильнее «Белогорья», — это высокомерие
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Пашицкий: сказать, что «Кузбасс» сильнее «Белогорья», — это высокомерие 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александре Сергиенко признался, что исход противостояния с белгородским «Белогорьем» в четвертьфинале плей-офф российской Суперлиги получился неожиданным для него. Подопечные Туомаса Саммелвуо дважды победили в трёх сетах.
«Такой результат точно нельзя было предсказать. Ни я, ни ребята не ожидали такого. «Белогорье» — величайший клуб с большим количеством именитых, опытных игроков. У нас было огромное желание победить, мы выходили на площадку, чтобы показывать свой лучший волейбол. Где-то «Кузбассу» повезло: сейчас у белгородского клуба есть какие-то проблемы с тренерским штабом, это тоже сыграло свою роль.
Отыгрались со счёта 16:23? Я даже сейчас не понимаю, что произошло в тот момент. Это было какое-то чудо. У меня такого в жизни ещё не было. Мы успокоились, просто доигрывали партию, понимали, что сет уже не спасти, выполняли установки тренера с расчётом на следующую партию и просто получали удовольствие от игры. Где-то в защите подняли, что-то блоком зацепили, вот и сравняли, а потом и выиграть получилось. Это невероятно!
В спорте бывает такое. Сказать, что «Кузбасс» сильнее «Белогорья», — это высокомерие. Повторюсь, это великая команда с опытными игроками. Регулярный чемпионат они завершили на втором месте, а мы на седьмом. У белгородцев за сезон мало поражений. Наверное, в конце «регулярки» они подустали и подошли к четвертьфиналу не в оптимальной форме. Наша команда была мотивирована, мы очень хотели победить. Поэтому такой результат", — сказал Пашицкий.
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