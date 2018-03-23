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Лунев стал лучшим игроком «Зенита» в марте по версии болельщиков
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Лунев стал лучшим игроком «Зенита» в марте по версии болельщиков 

Советский спорт 1 час назад
В марте сезона-2017/18 футболист провел три матча, в которых пропустил три гола.
Напомним, «Зенит» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 1 апреля против «Уфы» на выезде.
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