Лунев стал лучшим игроком «Зенита» в марте по версии болельщиков

В марте сезона-2017/18 футболист провел три матча, в которых пропустил три гола. Напомним, «Зенит» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 1 апреля против «Уфы» на выезде.