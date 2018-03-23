«СКА-Хабаровск» перед матчем с «Ахматом» проведет сбор в Турции 

Игроки «СКА-Хабаровск» перед возобновлением чемпоната России проведут сбор в Турции, сообщает официальный сайт клуба. 22 марта армейцы прибыли в Белек, где подопечные Рината Билялетдинова будут базироваться на протяжении ближайшей недели. С командой отправились все игроки основного состава за исключением нескольких травмированных футболистов. Представители хабаровчан, вызванные в свои национальные сборные, присоединятся к команде позже.
В Турции «СКА-Хабаровск» пробудет до 29 марта, а затем вылетит в Грозный на матч 24-го тура премьер-лиги с «Ахматом». Также в планах хабаровчан провести 25 марта контрольный матч с "КАМАЗом".