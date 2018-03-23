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Волейболистки из Хорошевки взяли серебро на межрайонном первенстве
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Волейболистки из Хорошевки взяли серебро на межрайонном первенстве 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
В администрации школы № 141 подвели итоги спортивной деятельности школы в период с февраля по март. Команда школы приняла участие в ряде межрайонных спортивных состязаний различных направлений.
— В соревнованиях по волейболу женская команда заняла 2 место. В турнире по шашкам сборная школы заняла 7 место. Также команда учеников 4-х классов участвовала в подвижных играх, — рассказал представитель администрации школы.
В воскресенье, 25 марта, в округе пройдет окружной турнир по шахматам. Борьбу за награды поведут мальчишки и девчонки в возрасте от 7 до 17 лет. (то)
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