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Вологодские волейболисты начали игры полуфинала этапа первенства России с победы
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Вологодские волейболисты начали игры полуфинала этапа первенства России с победы 

Вологда.рф 59 минут назад
Фото: Вологда.рф
Всероссийские соревнования открылись сегодня в Вологде. За победу в турнире борются команды из пяти городов страны.
В состязаниях участвуют юноши 2005 и 2006 года рождения из Воркуты, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соревнования продлятся до 28 марта включительно. Каждый день, за исключением выходного, запланировано по три игры. Вологжане встречаются со своими соперниками каждый день в 11.45. В первый день вологжане играли с приморской командой. Победу одержали наши спортсмены со счетом 3:0.
«Предстартовое волнение чувствовалось у ребят. Но они показали достаточно хорошую подготовку», — рассказал тренер вологодской команды «ВоллейТайм» Алексей Макаренков.
Команды, занявшие призовые места, получат путевку в финал первенства России по волейболу.
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