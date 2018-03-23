Вологодские волейболисты начали игры полуфинала этапа первенства России с победы

Всероссийские соревнования открылись сегодня в Вологде. За победу в турнире борются команды из пяти городов страны.

В состязаниях участвуют юноши 2005 и 2006 года рождения из Воркуты, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соревнования продлятся до 28 марта включительно. Каждый день, за исключением выходного, запланировано по три игры. Вологжане встречаются со своими соперниками каждый день в 11.45. В первый день вологжане играли с приморской командой. Победу одержали наши спортсмены со счетом 3:0.

«Предстартовое волнение чувствовалось у ребят. Но они показали достаточно хорошую подготовку», — рассказал тренер вологодской команды «ВоллейТайм» Алексей Макаренков.

Команды, занявшие призовые места, получат путевку в финал первенства России по волейболу.