«Кузбасс» победил «Байкал-Энергию» в 1-м матче серии за 3-е место ЧР по бенди

Кемеровский «Кузбасс» победил иркутский «Байкал-Энергия» в первом матче серии за третье место чемпионата России по хоккею с мячом. Кемеровчане одержали победу со счетом 4:2. Ответный матч — 25 марта в Иркутске.