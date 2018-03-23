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«Кузбасс» победил «Байкал-Энергию» в 1-м матче серии за 3-е место ЧР по бенди
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«Кузбасс» победил «Байкал-Энергию» в 1-м матче серии за 3-е место ЧР по бенди 

SPORT24.ru 1 час назад
Кемеровский «Кузбасс» победил иркутский «Байкал-Энергия» в первом матче серии за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.
Кемеровчане одержали победу со счетом 4:2. Ответный матч — 25 марта в Иркутске.
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