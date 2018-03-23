Тиагу Силва: «Время в „Динамо“ — самое тяжелое в жизни, но этот период меня закалил»

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва посте товарищеского матча с Россией (3:0) рассказал, что время, проведенное в составе «Динамо» были самыми тяжелыми в его карьере. При этом он отметил, что этот период закалил его.

Силва находился в «Динамо» в 2005 году, однако из-за туберкулеза не провел за бело-голубых ни одного матча.

— Мы провели очень хороший матч, слаженно действовали на поле, — сказал Силва об игре команды в матче с Россией. — Каземиру, Марселу и Миранду хорошо помогали не только в обороне, но и в средней линии. Здорово, когда с тобой в команде сильные партнеры, когда могут помочь в игре. Из этих мелочей и складывается результат. Самое главное, что было сегодня — мы играли с холодной головой.

Я горд вернуться в Россию спустя 13 лет и победить в товарищеской встрече. Это была страна, в которой прошли самые тяжелые моменты в моей жизни. Однако этот период дал мне очень много. Это было настоящей школой жизни, и эта закалка оставила во мне след на всю жизнь. ( Павел ГУРЕВИЧ

Россия — Бразилия