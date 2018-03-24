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«Локомотив-Кубань» вышел в финал Еврокубка с новым рекордом
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«Локомотив-Кубань» вышел в финал Еврокубка с новым рекордом 

АиФ — Юг 24 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 79:69 обыграл итальянскую команду «Реджо-Эмилия» в ответном матче полуфинальной серии Еврокубка в Италии, сообщает пресс-служба «Локомотив-Кубань».
Самым результативным игроком матча стал американский форвард российской команды Марди Коллинз, набравший 22 очка.
Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу российского клуба, первая полуфинальная встреча завершилась победой «Локомотива-Кубань» (82:65) на своей площадке.
В следующий раз соперником краснодарской команды в финале станет турецкий клуб «Дарюшшафака».
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