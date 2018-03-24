Прогноз на центральную встречу тура ФНЛ: Крылья Советов — Оренбург

Центральная встреча тура, второй части сезона, а, возможно, и всего чемпионата. Два претендента на прямое повышение в классе сойдутся в Самаре, чтобы решить, кто больше достоин второго места.

Крылья Советов

Команда Андрея Тихонова два тура назад в родных стенах обыграла «Тюмень». В крайний игровой день всё решил быстрый гол Алана Чочиева в ворота «Сибири», который посвятил его Александру Кокорину : «Хочу сказать, что посвящаю свой гол и эту победу своему другу Саше Кокорину, который получил очень обидную травму. В сезоне, когда он был лучшим в »Зените" , забил 19 мячей во всех турнирах. Травма необязательная. Я был очень расстроен, когда узнал об этом. Выздоравливай, брат, и возвращайся в строй!" После этого тура останется сыграть ещё девять матчей, но моральный подъём может сыграть свою роль в раскладе сил в турнирной таблице.

Оренбург

"Оренбург" в позапрошлом туре неожиданно проиграл «Лучу-Энергии». Команда Владимира Федотова так увлеклась осадой чужих ворот, что не сумела перестроиться при контратаке дальневосточников. Оренбуржцы сполна реабилитировались за досадный проигрыш в прошлом туре. В родных стенах «Оренбург» «разобрал по частям» «Олимпиец». Попович, Сутормин, Чиркин стали авторами забитых мячей, которые залетали в ворота Михаила Бородько каждые полчаса игры.

Где смотреть матч

Игра «Крылья Советов» — «Оренбург» состоится 24.03.2018, в 13:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Крылья Советов" — «Оренбург»: +3=2-2. Разница мячей: 11:9.

В матче первого круга до 86-й минуты сохранялся счёт 2:2. Гол Владимира Парнякова принёс победу «Оренбургу». Год назад команды также играли между собой, только в рамках РФПЛ. Ничья 1:1 и победа «Оренбурга» 1:0 были зафиксированы в сезоне 2016/17.

Интересные факты

— «Крылья Советов» не проигрывают в шести последних встречах. Пять из них самарский коллектив выиграл.

— «Крылья Советов» не пропускает в двух турах подряд.

— В позапрошлом туре «Оренбург» прервал семиматчевую победную серию, уступив «Лучу-Энергии».

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Крылья Советов" и «Оренбург» две равные команды, претендующие на возвращение в РФПЛ. Каждому из клубов хватает финансовых средств и желания оказаться в элите нашего футбола. Матч первого круга получился упорным, но перевес сил был на стороне «Оренбурга». В этот раз ждём ничейного результата, Х-3,07.

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