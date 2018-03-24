Прогноз на матч: Ротор-Волгоград — Енисей

«Ротор-Волгоград» по итогам трёх прошедших туров весенней части чемпионата начал совершать движение вверх со «дна» турнирной таблицы. На очереди непростое противостояние с лидером ФНЛ «Енисеем».

Ротор-Волгоград

"Ротор-Волгоград" в зимнюю паузу существенно преобразился. Сергей Павлов сумел убедить руководство клуба в необходимости усиления. В итоге, в команде появились игроки, имеющие опыт выступления в РФПЛ, среди которых можно выделить Николая Заболотного Алексея Ребко . За три прошедших мартовских тура волгоградский коллектив набрал шесть очков. Не удалось сломить лишь калининградскую «Балтику». Отметим, что во всех трёх матчах было забито по одному мячу.

Енисей

"Енисей" начал новый календарный год в ФНЛ с двух крупных побед. Четыре из шести мячей на свой счёт записал новобранец клуба Марко Обрадович , пришедший на смену лучшему голеадору лиги Андрею Козлову . Не удалось черногорцу отличиться лишь в крайнем туре. Однако это не помешало красноярцам взять три очка в противостоянии с «Факелом». Всё решил единственный забитый мяч Александра Харитонова

Где смотреть матч

Игра «Ротор-Волгоград» — «Енисей» состоится 24.03.2018, в 11:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Ротор-Волгоград" — «Енисей»: +2=1-2. Разница мячей: 5:3.

Статистика личных встреч носит нейтральный характер. В матче первого круга «Енисей» победил 1:0. Ещё два крайних матча состоялись четыре года назад. Тогда «Ротор-Волгоград» был намного сильнее, что и вылилось в итоговый результат (1:0 и 4:1).

Интересные факты

— «Енисей» не проигрывает в шести встречах к ряду, пропустив за это время всего два мяча.

— В трёх крайних турах «Енисей» непременно побеждал, сохраняя свои ворота «сухими».

— В последних пяти матчах с участием «Ротора-Волгоград» забивала только одна из команд. Две победы на стороне волгоградцев.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

В предстоящей встрече «Енисей» бесспорный лидер. У подопечных Дмитрия Аленичева есть отличный шанс оторваться от «Оренбурга» и «Крыльев Советов», т.к. они играют между собой. В случае успеха красноярцев, разница с третьим местом может составить восемь очков. А это практически не досягаемо за девять туров. "Ротор-Волгоград" и так неплохо играл дома (44% набранных очков), а с учётом обновлённого состава сможет дать бой лидеру. Но даже для ничьи этого не должно хватить, П2-1,62.

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