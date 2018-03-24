Саша Обрадович: «Локомотив» достоин финала, но думать о нем мы будем завтра"

Главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович​ после второго матча полуфинальной серии Еврокубка против итальянской «Реджо-Эмилии» (79:69) отметил, что его команда заслужила выход в финал. Тем не менее, думать о нем краснодарский коллектив начнет только завтра.