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Саша Обрадович: «Локомотив» достоин финала, но думать о нем мы будем завтра"
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Саша Обрадович: «Локомотив» достоин финала, но думать о нем мы будем завтра" 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович​ после второго матча полуфинальной серии Еврокубка против итальянской «Реджо-Эмилии» (79:69) отметил, что его команда заслужила выход в финал. Тем не менее, думать о нем краснодарский коллектив начнет только завтра.
— Я считаю, что после долгого сезона без ошибок мы заслужили право сыграть в решающем матче, — цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. — Я действительно думаю, что мы достойны финала, но думать о нем мы будем завтра. Давайте сегодня наслаждаться победой.
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