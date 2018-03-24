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Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Тамбовом» 24 марта
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Нижегородский «Олимпиец» сыграет с «Тамбовом» 24 марта 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Встреча 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги состоится в Дзержинске на стадионе «Химик».
Перед сегодняшним матчем «Олимпиец» с 32 набранными очками занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.
Тамбовский клуб, в активе которого 49 баллов, расположился на четвертом месте.
В этом сезоне команды уже встречались. Состоявшийся 2 сентября в Тамбове матч 11-го тура первенства ФНЛ завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Фаворитами предстоящего противостояния букмекеры считают гостей, предлагая оплатить ставки на их победу с коэффициентом 2,45/1, в то время как вероятность выигрыша нижегородцев оценивается выплатой в соотношении 2,90/1.
Матч начнется в 14:00.
Напомним, нижегородский «Олимпиец» уступил «Оренбургу».
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