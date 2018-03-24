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Источник: Спиридонов близок к переходу в «Зенит»
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Источник: Спиридонов близок к переходу в «Зенит» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов продолжит карьеру в казанском "Зените", информирует "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Спиридонов уже согласовал однолетний контракт с «Зенитом», за который выступал с 2014 по 2016 годы и с которым дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Лигу чемпионов.
Игрок также становился чемпионом Европы со сборной России в 2013 году. Сезон-2017/2018 29-летний доигровщик провел в «Енисее», став вторым по результативности в команде с 278 очками.
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