Евгения Старцева: Потеря Василевой ощутима 

«Уверяю вас: победы будут. Потеря любого человека — удар для любой команды, в нашей Элица является важным звеном, и ее отсутствие ощутимо, но такое может случиться с каждым. Мы все желаем Элице скорейшего восстановления.
Что касается поражения в Италии, то команда „Конельяно“ — очень быстрая, в нашем чемпионате никто не играет в такой волейбол. Мы готовились к этому, но скорость итальянок оказалась выше той, какую мы ожидали. Насколько я знаю, по атаке мы проиграли немного, а вот в защите на блоке — очень много. Сложно справиться со скоростными передачами, тем более когда у тебя нет такой практики по ходу сезона. Но мы продолжаем готовиться к ответному матчу», — приводит слова Старцевой Kazan First.