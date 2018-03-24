Евгения Старцева: Потеря Василевой ощутима

«Уверяю вас: победы будут. Потеря любого человека — удар для любой команды, в нашей Элица является важным звеном, и ее отсутствие ощутимо, но такое может случиться с каждым. Мы все желаем Элице скорейшего восстановления.