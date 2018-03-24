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Евгения Старцева: Потеря Василевой ощутима
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Евгения Старцева: Потеря Василевой ощутима 

Советский спорт 28 минут назад
«Уверяю вас: победы будут. Потеря любого человека — удар для любой команды, в нашей Элица является важным звеном, и ее отсутствие ощутимо, но такое может случиться с каждым. Мы все желаем Элице скорейшего восстановления.
Что касается поражения в Италии, то команда „Конельяно“ — очень быстрая, в нашем чемпионате никто не играет в такой волейбол. Мы готовились к этому, но скорость итальянок оказалась выше той, какую мы ожидали. Насколько я знаю, по атаке мы проиграли немного, а вот в защите на блоке — очень много. Сложно справиться со скоростными передачами, тем более когда у тебя нет такой практики по ходу сезона. Но мы продолжаем готовиться к ответному матчу», — приводит слова Старцевой Kazan First.
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