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Дмитрий Аленичев: «Игра „Ротор“ — „Енисей“ была абсолютно ничейная»
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Дмитрий Аленичев: «Игра „Ротор“ — „Енисей“ была абсолютно ничейная» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 29-го тура ФНЛ против «Ротора» (1:0) отметил, что его команда в дополнительное время потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Специалист также добавил, что игра была абсолютно ничейная.
— В сегодняшнем матче было мало футбола, потому что условия не позволяли на таком тяжелом поле показывать нашу игру, — цитирует пресс-служба ФНЛ Аленичева. — Было много борьбы, практически не было голевых моментов. В дополнительное время потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Считаю, игра абсолютно ничейная. После игры пообщались с Сергеем Александровичем Павловым, искренне пожелал его команде сохранить прописку в ФНЛ.
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