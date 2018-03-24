Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 29-го тура ФНЛ против «Ротора» (1:0) отметил, что его команда в дополнительное время потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Специалист также добавил, что игра была абсолютно ничейная.
— В сегодняшнем матче было мало футбола, потому что условия не позволяли на таком тяжелом поле показывать нашу игру, — цитирует пресс-служба ФНЛ Аленичева. — Было много борьбы, практически не было голевых моментов. В дополнительное время потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Считаю, игра абсолютно ничейная. После игры пообщались с Сергеем Александровичем Павловым, искренне пожелал его команде сохранить прописку в ФНЛ.