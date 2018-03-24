Волгоградский «Ротор» отвоевал победу у лидеров турнирной таблицы

Волгоградский «Ротор» вырвал победу у команды «Енисей», которая считается лидером Футбольной национальной лиги.

— Игра на астраханском стадионе закончилась со счетом 1:0 в пользу волгоградцев, — рассказали в пресс-службе команды. — Единственный гол соперникам из Красноярска забил наш защитник Игорь Климов

В прошлые выходные спортсмены уступили матч футболистам «Балтики». По словам главного тренера Сергея Павлова, игра могла бы закончиться с другим счетом, если бы судья дал волгоградцам очевидный штрафной удар. Сергей Павлов добавил, что перед игрой в Калининграде спортсмены не успели оправиться после гриппа.

В новом сезоне счет 1: 0 стал знаковым для волгоградского «Ротора». По одному удара игроки забили в победных матчах против московского «Спартак-2» и команды из Тамбова.