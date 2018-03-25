«Енисей» победил «Динамо-ЛО» в серии плей-аут мужской Суперлиги

Красноярский «Енисей» в четвёртом матче серии плей-аут мужской Суперлиги на своей площадке переиграл «Динамо» из Ленинградской области и одержал победу в противостоянии со счётом 3-1.

Таким образом, сибиряки сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата России, а бело-голубые поспорят за место в элите в переходном турнире с участием «Ярославича», «Югры-Самотлор» и второй команды Высшей лиги «А».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-аут. Четвёртый матч «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:1 (25:19, 30:28, 22:25, 25:21) счёт в серии: 3-1.