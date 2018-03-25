Ещё
«Енисей» победил «Динамо-ЛО» в серии плей-аут мужской Суперлиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Енисей» победил «Динамо-ЛО» в серии плей-аут мужской Суперлиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Красноярский «Енисей» в четвёртом матче серии плей-аут мужской Суперлиги на своей площадке переиграл «Динамо» из Ленинградской области и одержал победу в противостоянии со счётом 3-1.
Таким образом, сибиряки сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата России, а бело-голубые поспорят за место в элите в переходном турнире с участием «Ярославича», «Югры-Самотлор» и второй команды Высшей лиги «А».
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-аут. Четвёртый матч «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:1 (25:19, 30:28, 22:25, 25:21) счёт в серии: 3-1.
Чемпионат.com: последние новости
Матч 25-го тура РФПЛ «Рубин» — «Ахмат» пройдёт не на «Казань Арене» Даянов и Мыськив выиграли первый в истории ЧЕ по снежному волейболу «Галатасарай» с Кошелевой в составе проиграл «Новаре» в 1-м матче «раунда 6» ЛЧ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста2
Россия взяла золото на этапе Кубка мира6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас28
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой115
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение