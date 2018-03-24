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«Енисей» вышел вперёд в противостоянии с «Динамо-ЛО» в плей-аут Суперлиги
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«Енисей» вышел вперёд в противостоянии с «Динамо-ЛО» в плей-аут Суперлиги 

Чемпионат.com 56 минут назад
Красноярский «Енисей» в третьем матче серии с «Динамо» из Ленинградской области за право остаться в Суперлиге на следующий сезоне на своей площадке взял верх в пяти сетах.
Сибиряки добились второй победы в трёх встречах. Четвёртый матч серии пройдёт в воскресенье, 25 марта. В других противостояниях плей-аут «Урал» играет с «Югрой-Самотлор», а «Газпром-Югра» встречается с «Ярославичем».
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-аут. Третий матч «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:8) счёт в серии: 2-1.
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