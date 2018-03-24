Тренер ХК «Динамо» (Москва) Воробьев: Миронов настоящий динамовец, он усилит команду

В марте выступавший за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» Миронов прошел через драфт отказов и вернулся в Россию. Защитник выступал за московское «Динамо» в период с 2012 по 2017 год, став в составе «бело-голубых» чемпионом России в сезоне-2012/13. Ранее генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров утверждал, что Миронов хочет вернуться именно в динамовский клуб.

"Андрей Миронов тренируется с нами, он настоящий динамовец. Этот хоккеист, безусловно, усилит московское «Динамо», — сказал Воробьев.