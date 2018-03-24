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Владимир Воробьев: «Миронов настоящий динамовец, он усилит команду»
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Владимир Воробьев: «Миронов настоящий динамовец, он усилит команду» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев, что защитник Андрей Миронов тренируется вместе с его командой. Специалист также добавил, что хоккеист усилит динамовцев.
— Андрей Миронов тренируется с нами, он настоящий динамовец, — цитирует "РИА Новости" Воробьева. — Этот хоккеист, безусловно, усилит московское «Динамо».
Напомним, что в марте выступавший за клуб НХЛ «Колорадо» Миронов прошел через драфт отказов и вернулся в Россию. Защитник выступал за московское «Динамо» в период с 2012 по 2017 год, став в составе «бело-голубых» чемпионом России в сезоне-2012/13.
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