Владимир Воробьев: «Миронов настоящий динамовец, он усилит команду»

— Андрей Миронов тренируется с нами, он настоящий динамовец, — цитирует "РИА Новости" Воробьева. — Этот хоккеист, безусловно, усилит московское «Динамо».

Напомним, что в марте выступавший за клуб НХЛ «Колорадо» Миронов прошел через драфт отказов и вернулся в Россию. Защитник выступал за московское «Динамо» в период с 2012 по 2017 год, став в составе «бело-голубых» чемпионом России в сезоне-2012/13.