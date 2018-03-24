Баскетболистки УГМК выиграли регулярный этап чемпионата России

Екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем регулярного этапа чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 102:62 (30:21, 29:18, 26:10, 17:13). В составе победительниц 20 очков набрала Альба Торренс. У гостей по 13 очков записали на свой счет Соня Петрович , Элена Сиак и Энджел Маккотри.

УГМК в 20 матчах набрал 39 очков и занял первое место по итогам регулярного этапа, опередив по дополнительным показателям курское «Динамо». Розыгрыш плей-офф стартует позднее.