«Шинник» обыграл «Авангард», «Химки» оказались сильнее «Тюмени»

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал на своём поле «Шинник». Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.