«Шинник» обыграл «Авангард», «Химки» оказались сильнее «Тюмени» 

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал на своём поле «Шинник». Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
За «Шинник» отличился Марат Шайморданов, а ещё один гол провёл в собственные ворота защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук. Курская команда забила в результате автогола защитника ярославцев Максима Жестокова.
В других матчах дня «Химки» на своём поле обыграли «Тюмень» со счётом 1:0 благодаря голу Егора Данилкина, а «Волгарь» сыграл вничью с «Динамо СПб» (0:0).