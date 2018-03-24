«Шинник» в гостях победил «Авангард», «Волгарь» и петербургское «Динамо» сыграли вничью

В матче 29-го тура первенства России в ФНЛ «Шинник» на выезде обыграл «Авангард» со счетом 2:1. В другом поединке петербургское «Динамо» сыграло вничью с «Волгарем» — 0:0.

Первенство России

29-й тур "Авангард" (Курск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:2 (0:1)

Голы: Гоцук, 45+1 — в свои ворота (0:1). Шайморданов, 53 (0:2). Жестоков, 83 — в свои ворота (1:2).

"Авангард": Чагров, Гоцук, Багаев, Дашаев, Альшин, Коробов, Гурфов, Нетфуллин, Синяев (Митасов, 46), Федчук (Акбашев, 57), Тлупов (Минаев, 74).

"Шинник": Антипин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Камилов, Щадин, Шайморданов (Лях, 81), Самойлов, Нарылков (Магадиев, 90), Низамутдинов (Дроздов, 90+1), Безлихотнов (Земсков, 66).

Предупреждение: Гоцук, 32.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

"Волгарь" (Астрахань) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0 "Волгарь": Арапов, Запрудских (Мурачев, 83), Григорьев, Бердников, Иванов, Букия (Бабаев, 42), Болонин, Ящук (Пилиев, 80), Пустозеров, Шалаев (Горулев, 90), Бабырь.

"Динамо": Генералов, Бабенков, Юрганов, Бычков, Житников (Рогов, 73), Соловьев (Власов, 57), Кулишев, Цвейба (Лагатор, 69), Песегов, Барсов (Дворников, 65), Киреенко.

Предупреждения: Болонин, 19. Букия, 30. Житников, 31. Цвейба, 67. Пилиев, 89.

Удаление: Болонин, 37 (грубая игра).

Судья: Москалев (Воронеж).