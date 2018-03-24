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Гол Панюкова в концовке принёс «Зениту-2» победу над «Факелом»
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Гол Панюкова в концовке принёс «Зениту-2» победу над «Факелом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Зенит-2» одержал победу над «Факелом» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 1:0 в пользу санкт-петербургской команды.
Единственный гол за девять минут до конца основного времени встречи забил нападающий Андрей Панюков.
«Зенит-2» набрал 28 очков и поднялся с предпоследнего на 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Факел» имеет в своём активе 22 балла и располагается на последней строчке.
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