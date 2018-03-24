«Шинник» выиграл у «Авангарда», «Химки» — у «Тюмени», «Волгарь» и «Динамо» сыграли вничью

Завершились очередные матчи 29-го тура ФНЛ.

«Шинник» на выезде добился победы над «Авангардом» — 2:1. В матче было забито сразу 2 автогола: и в одни, и в другие ворота. «Авангард» с 34 очками в активе остался на 13-м месте в турнирной таблице, «Шинник» с 43 баллами продолжает занимать 8-ю позицию.

«Волгарь» и «Динамо» сыграли вничью, не забив при этом голов. «Волгарь» с 38 очками идет 9-м в турнирной таблице, «Динамо» имеет в активе 36 пунктов занимает 6-е место и отстает от зоны плей-офф на 4 очка.

Еще в одном матче «Химки» с минимальным счетом обыграли «Тюмень». Победа позволила «Химкам» обогнать «Спартак-2» в турнирной таблице и выйти на 10 место. «Тюмень» с 28 очками в активе идет на 18-й позиции. От спасительной 15-й строчки команду отделяют 3 очка.

Чемпионат России. ФНЛ 29 тур «Авангард» — «Шинник» — 1:2 (0:1)

Голы: Жестоков, 83 (автогол) — Гоцук, 45+1 (автогол), Шайморданов, 53.

«Волгарь» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0 Удаление: Болонин, 37 («Волгарь», вторая желтая).

«Химки» — «Тюмень» — 1:0 (1:0)

Гол: Данилкин, 16.