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«Шинник» выиграл у «Авангарда», «Химки» — у «Тюмени», «Волгарь» и «Динамо» сыграли вничью
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«Шинник» выиграл у «Авангарда», «Химки» — у «Тюмени», «Волгарь» и «Динамо» сыграли вничью 

SPORT24.ru 2 часа назад
Завершились очередные матчи 29-го тура ФНЛ.
«Шинник» на выезде добился победы над «Авангардом» — 2:1. В матче было забито сразу 2 автогола: и в одни, и в другие ворота. «Авангард» с 34 очками в активе остался на 13-м месте в турнирной таблице, «Шинник» с 43 баллами продолжает занимать 8-ю позицию.
«Волгарь» и «Динамо» сыграли вничью, не забив при этом голов. «Волгарь» с 38 очками идет 9-м в турнирной таблице, «Динамо» имеет в активе 36 пунктов занимает 6-е место и отстает от зоны плей-офф на 4 очка.
Еще в одном матче «Химки» с минимальным счетом обыграли «Тюмень». Победа позволила «Химкам» обогнать «Спартак-2» в турнирной таблице и выйти на 10 место. «Тюмень» с 28 очками в активе идет на 18-й позиции. От спасительной 15-й строчки команду отделяют 3 очка.
Чемпионат России. ФНЛ  29 тур  «Авангард» — «Шинник» — 1:2 (0:1)
Голы: Жестоков, 83 (автогол) — Гоцук, 45+1 (автогол), Шайморданов, 53.
«Волгарь» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0  Удаление: Болонин, 37 («Волгарь», вторая желтая).
«Химки» — «Тюмень» — 1:0 (1:0)
Гол: Данилкин, 16.
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