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«Балтика» на выезде обыграла «Кубань»
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«Балтика» на выезде обыграла «Кубань» 

Чемпионат.com 44 минуты назад
«Балтика» победила «Кубань» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного мяча стал нападающий калининградского клуба Сенин Себай, отличившийся на 24-й минуте.
После 29 туров «Балтика» набрала 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» (34) располагается на 12-й строчке.
В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с «Луч-Энергией», а «Кубань» на выезде встретится с «Енисеем». Оба поединка состоятся 31 марта.
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