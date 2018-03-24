«Балтика» на выезде обыграла «Кубань»

«Балтика» победила «Кубань» в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий калининградского клуба Сенин Себай, отличившийся на 24-й минуте.

После 29 туров «Балтика» набрала 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» (34) располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с «Луч-Энергией», а «Кубань» на выезде встретится с «Енисеем». Оба поединка состоятся 31 марта.