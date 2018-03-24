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«Кубань» уступила «Балтике»
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«Кубань» уступила «Балтике»
LiveSport.Ru
39 минут назад
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Краснодарская «Кубань» потерпела домашнее поражение от калининградской «Балтики» (0:1) в матче 29-го тура первенства ФНЛ.
В другом матче питерский «Зенит-2» одержал гостевую победу над воронежским «Факелом» — 1:0.
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